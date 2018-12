Aveva già scavalcato il guard-rail del viadotto, 40enne salvato in extremis

Sono riusciti ad arrivare in tempo. Praticamente in extremis, e senza che nemmeno l'uomo se ne accorgesse, lo hanno salvato tirandolo via, letteralmente di peso, dal guard-rail del viadotto Morandi. Protagonisti, loro malgrado, di quello che è stato un salvataggio silenzioso sono stati i poliziotti della sezione "Volanti" della Questura di Agrigento.

Gli agenti sono riusciti ad intervenire, appena in tempo appunto, sul viadotto Morandi dove un quarantenne aveva già scavalcato il guard-rail. L’uomo era al telefono con la figlia e non ha neanche sentito arrivare – visto che sono giunti a sirene spente - i poliziotti che lo hanno praticamente afferrato per le spalle e riportato sulla carreggiata. Pare che l’uomo volesse farla finita per motivi economici.