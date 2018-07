Viadotto Akragas, riapertura fissata per il 2021: ecco quanto costerà

Potrebbe essere il 2021 l’anno esatto della riapertura del viadotto Akragas. I lavori potrebbero completarsi entro questa data, un progetto che ha messo sul tavolo la concreta ipotesi di restauro.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, l’ipotesi di creare nuovi collegamenti stradali sembrerebbe essere tramontata.

Dal prossimo anno potrebbe prendere piede l’opera di rifacimento che costerà 20 milioni di euro. Il ponte presenta diverse lacune strutturali, per questo il lavoro non sarà semplice. Il viadotto è chiuso dal marzo del 2017.

"È invece ancora in corso la procedura di gara finalizzate alla realizzazione degli interventi – ha fatto sapere l’Anas – per un investimento complessivo pari a 20 milioni di euro. Per questi lavori l’avvio dei cantieri è ipotizzato entro la fine dell’anno in corso".