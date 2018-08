Viadotto Akragas a rischio crolli, la Procura chiude l'inchiesta

È stata chiusa l'inchiesta sulle condizioni del viadotto Morandi-Akragas. La Procura - si legge sul quotidiano La Sicilia - aveva aperto il fascicolo d'indagine per l'ipotesi di reato di "pericolo di crollo". L'obiettivo era accertare in tempi rapidi se il pericolo fosse reale e a chi si dovesse far risalire il pericolo. L'Anas chiuse il transito subito dopo l'apertura dell'inchiesta. La Procura di Agrigento potrebbe adesso "rientrare in campo" solo in caso di ulteriori esposti da parte di singoli cittadini o associazioni.