"Si è staccato del cemento dal viadotto Morandi", allarme nella notte

L'allarme è scattato intorno alle due di notte da parte dei residenti di via Soferino che hanno denunciato di aver sentito un forte tonfo. Una grossa porzione di calcestruzzo si sarebbe staccata dal viadotto Morandi. A raccontarlo è il quotidiano La Sicilia in edicola oggi. Stante a quanto ricostruito dal giornale catanse chi abita in quella zona raccontato di avere notato il distacco di alcuni pezzi di cemento armato dal viadotto, verosimilmente parti esterne del mantello della struttura.

Sul posto ci sarebbe stato anche un sopralluogo da parte della ditta che dovrà effettuare i lavori di manutenzione sulla struttura, ma non sono state prese decisioni particolari perché probabilmente non è stato riscontrato nessun pericolo.