L'Anas scrive a Musumeci: "Controlleremo anche i viadotti che non ci competono"

Anas ha ufficialmente confermato ieri, con lettera inviata al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, la sua disponibilità "a mettere a disposizione il proprio know-how a servizio della collettività, al fine di estendere le attività di controllo e monitoraggio, già costantemente svolto sui propri ponti, anche alle opere non di propria competenza (sulla rete stradale delle ex province regionali e del Cas), previa stipula di un accordo istituzionale con la Regione Sicilia".

Anas ha proposto di fissare una data per la firma di una convenzione per avviare quanto prima le attività. Il sistema di gestione di ponti e viadotti utilizzato da Anas è stato dettagliatamente illustrato a Musumeci nel corso dell’incontro svoltosi il 24 agosto. "In seguito - spiega l'Anas - il presidente della Regione ci ha chiesto di adottare il sistema di monitoraggio anche sulla rete stradale di competenza delle ex province regionali e del Cas".