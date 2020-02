Miglioramento delle vie di fuga dai centri abitati, finanziati due progetti

Migliorare il sistema regionale delle vie di fuga in caso di emergenza. E’ l’obiettivo per il quale il governo Musumeci ha approvato un Piano di interventi predisposto dalla Protezione civile regionale. Sono stati stanziati, infatti, ventisette milioni di euro per opere in dieci Comuni dell’Isola.

Gli interventi finanziati che avranno ripercussioni sulla provincia di Agrigento riguardano i comuni di Siculiana (manutenzione straordinaria del ponte sul “Fosso delle Canne” strada provinciale 75 Siculiana/Montallegro Km 1,375 - e messa in sicurezza del costone roccioso) e Milena, che pur essendo in provincia di Caltanissetta, vedrà la messa in sicurezza della strada provinciale 152, Racalmuto-Milena, con la realizzazione nuovo tratto stradale di 600 metri in località Cozzo Tondo.