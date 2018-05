Viabilità rivoluzionata per il Giro d'Italia, Di Giovanni: "In ufficio a piedi"

La città si prepara ad ospitare la quinta tappa del Giro d’Italia, Agrigento-Santa Ninfa. L’evento sportivo prenderà il via il 9 maggio alle 19,30. La partenza si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele.

In occasione della giornata di sport tutte le scuole saranno chiuse, sarà anche rivoluzionato il traffico. “Siamo felici di far vedere questo evento anche ai ragazzi – ha detto l’assessore Gabriella Battaglia – la nostra è una tappa a chilometro zero. Tutto si svolgerà soprattutto in piazza Vittorio Emanuele”.

Traffico rivoluzionato e vigili urbani pronti a dare vita ad una giornata lunga ed intensa. La chiusura al transito, è prevista per le 07 e 30 e non più per le 5. “Da giorno 8 abbiamo previsto dei divieti di sosta. Il divieto di transito posticipato? Lo abbiamo fatto per chi dovrà raggiungere il proprio posto di lavoro. Consigli? Chiediamo ai cittadini di non usare mezzi privati e di andare in ufficio a piedi. Parcheggi? La zona indentificata è la via Ugo La Malfa”.