Viabilità, Gallo: "Basta con il calvario dell'Agrigento-Palermo"

“La lentezza dei lavori, in atto sulla strada che collega Agrigento con Palermo, è l’ennesima difficoltà che viene posta nei confronti di quanti quotidianamente sono costretti a percorrere per motivi di lavoro la via di collegamento strategica, non solo per Agrigento e la sua provincia, ma anche per Caltanissetta e Palermo”. Così afferma il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, che interviene su un problema che sta mettendo in ginocchio tante categorie di lavoratori, creando difficoltà alle imprese e alla sicurezza di quanti la percorrono.

“Non possiamo pretendere di sviluppare l’impresa turistica dell’Agrigentino – sottolinea l’onorevole Gallo – se non mettiamo il territorio nelle condizioni di essere raggiunto dai flussi di visitatori che ne fanno richiesta, e che spesso si arrendono a raggiungere questo lembo di terra a causa delle difficoltà imposte dai cantieri e dagli innumerevoli semafori che allungano all’inverosimile i tempi di percorrenza. E’ arrivato il momento di dire basta e dare una risposta definitiva a quanti sono oramai sfiancati dalle attese e dall’assenza di informazioni sui tempi. Intendo sollecitare l’attenzione del presidente Musumeci, del vice presidente Armao, dell’assessore Falcone, perché i cittadini delle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo abbiano riscontri certi e immediati”.