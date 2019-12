Mobilità sostenibile, via a gara d'appalto per quattro stazioni di bike sharing

E' uno dei progetti più noti del piano di riqualificazione del centro storico (e non solo) della città "Girgenti": il Comune è adesso pronto a mettere in piedi quattro stazioni per il bike sharing (l'uso di biciclette elettriche a noleggio) in diverse zone di Agrigento.

L'atto di individuazione delle procedure d'appalto per la realizzazione delle "stazioni" è stato esitato dalla Giunta Firetto nei giorni scorsi: il valore del progetto è di oltre 230mila euro e prevederà quattro postazioni di "bike sharing" con 20 bici elettriche con pedalata assistita e un'autonomia di circa 60km da noleggiare in modo automatico grazie ad un'app sul cellulare come già avviene in molte grandi città del Paese.

L'idea progettuale, inserita all'interno di "Girgenti" prevede la creazione di un "sistema di bike sharing pubblico da mettere a disposizione residenti, city-user e turisti", che fornisca una conveniente e comoda opzione di trasporto all'interno del Comune. L'esigenza principale - si legge - è quella di consentire spostamenti brevi in bicicletta per connettersi agli altri sistemi trasporto pubblico presenti, per raggiungere il posto di lavoro o semplicemente a scopo turistico, fornendo un'alternativa all'uso del mezzo privato o agli spostamenti pedonali".

Le biciclette, prevede il progetto, "devono essere comode, solide e pratiche dotate di sistemi e con un design specifico che scoraggino

il furto e la rivendita, e con parti che riducano la necessità di manutenzione".

Quattro i punti individuati in città: piazza Sinatra, San Leone e le due stazioni ferroviarie, cioè Agrigento Centrale e Agrigento Bassa. Quando e se il progetto sarà aggiudicato quindi sia gli agrigentini che i turisti potranno noleggiare una bici e utilizzarla in città (evitando le strade inibite alle due ruote, ovviamente) potendola poi riconsegnare in una delle quattro stazioni messe in rete.