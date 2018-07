Viabilità pericolosa e mancato rispetto dei limiti, pronti nuovi dossi artificiali per due zone della città

Troppe auto e mancato rispetto dei limiti, pronti nuovi dossi artificiali in via Ragazzi del 99 e Madonna delle rocche. I provvedimenti, firmati dal dirigente della Polizia municipale, prendono atto di specifiche richieste dei residenti e dalla considerazione che, in entrambi i casi, si registerà un aumento

del traffico in occasione dell'avvio delle scuole.

Così si è imposto non solo un limite di velocità a 30 km orari in entrambi i casi, ma, considerato che tutte e due le strade non risultano essere “itinerari

preferenziali dei veicoli impiegati per i servizi di soccorso o pronto intervento”, saranno collocati complessivamente 3 dossi artificiali che avranno il compito di impedire il superamento di determinate velocità di percorrenza e, dice l'atto, “indurre gli utenti della strada ad una condotta di guida prudente”. In via Madonna delle rocche è stato imposto anche il divieto di sosta fino all'intersezione con la via Regione Siciliana

In passato alla collocazione dei dossi era seguita una rapida "retromarcia". Era accaduto ad esempio in viale dei Giardini, dove erano stati posti per ridurre la velocità di percorrenza di auto e moto, che sfrecciavano - e sfrecciano - lungo i rettilinei pur trovandosi in pieno centro abitato. I dossi erano stati rimossi dopo pochi giorni perché, appunto, impedivano il passaggio delle ambulanze, dato che in via dei Giardini si trova anche la guardia medica.