Viabilità: entro il 7 marzo le offerte per la gara d'appalto relativa alla Sp 26b

Si prevede un 2019 all'insegna delle novità per le strade provinciali di Agrigento, che grazie all'impegno e ai progetti redatti dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali andranno incontro ad un progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza, dopo anni di insufficienti o mancanti risorse per la loro manutenzione. Chiuso il 2018 con un bilancio positivo sia in termini di finanziamenti ottenuti che di appalti già aggiudicati, con lavori in corso d'opera su quasi tutte le strade che presentavano problemi di varia natura, l'inizio del 2019 vede già in calendario diverse gare.

Particolare importanza avrà quella che riguarda i lavori di intervento urgente sulle frane presenti sulla SP n. 26-B (SS 189-San Giovanni Gemini) per la rimozione delle frane ai km 3+000, 4+150 e 4+300, che già nel 2015 avevano costretto il Settore Infrastrutture Stradali ad emanare un'ordinanza di limitazione al transito, con disagi per i numerosi cittadini che ogni giorno percorrono questa via di comunicazione. L'importo a base d'asta dell'appalto è di 748.000,00 euro, finanziati con delibera della Giunta Regionale n.87/2017 che riprogrammava le risorse finanziarie ex FAS 2000/2006 destinate alle strade secondarie di rilevante importanza sul territorio regionale. Anche questa gara sarà gestita integralmente in modalità telematica attraverso il porta degli appalti sul sito istituzionale del Libero Consorzio. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 7 marzo prossimo.

Ricordiamo anche le prossime scadenze per altri appalti relativi a lavori su strade provinciali, dei quali abbiamo già dato comunicazione, ovvero le ore 12.00 del 24 gennaio prossimo per l'appalto dei lavori sulla SP n. 17-B Siculiana-Raffadali (importo a base d'asta 625.000,00) e le ore 12.00 del 21 febbraio per la gara relativa ai lavori di eliminazione delle frane sulle strade provinciali n. 3-B, n. 80 e NC n. 07 (importo complessivo 277.000, euro).