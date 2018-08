Viabilità e scorta di sicurezza, i vigili urbani mettono in vendita i propri servizi

La polizia municipale ha messo in “vendita” i propri servizi. I privati che, ad Agrigento e rioni limitrofi, organizzeranno attività e iniziative che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione stradale potranno fare affidamento, pagando appunto, su servizi specifici della polizia municipale.

I primi servizi sono stati già venduti. Gli organizzatori dello “Street food” – che si terrà, sul lungomare Falcone-Borsellino di San Leone, da giovedì e domenica – hanno “acquistato” due pattuglie dalle ore 22 all’una. Potrebbero essere i primi di una lunga serie. Perché d’ora in avanti la polizia municipale della città dei Templi, coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, ha messo in “vendita” i propri servizi. Non le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali, ma quelle in favore dei privati che organizzano eventi, manifestazioni, iniziative. Sono al momento 4 i vigili urbani agrigentini che hanno aderito e due le macchine istituzionali a disposizione per questa novità. “Ma ci sarà, quanto prima, un altro incontro – ha spiegato il comandante della polizia municipale di Agrigento Gaetano Di Giovanni – per portare a complessivi 10 vigili e 5 macchine a disposizione”. I servizi in favore dei privati verranno svolti – per come è stato previsto nell’atto del Comune – durante il lavoro straordinario del personale, “nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego e in base all’adesione in via preventiva del personale per i servizi extra, con possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi secondo un tariffario preciso”. I soldi che verranno guadagnati con questi servizi offerti ai privati andranno direttamente ai vigili che lavoreranno. Le 50 euro giornaliere, invece, previste per la macchina istituzionale resteranno al Municipio e serviranno per far fronte all’usura del mezzo.

In caso di eventi, manifestazioni e iniziative, la sicurezza stradale è posta interamente a carico del privato organizzatore o promotore dell’evento. Ecco, dunque, che in caso di iniziative commerciali, fieristiche, industriali, culturali o sportive di carattere privato – eventi che comportino una straordinaria affluenza di veicoli – gli organizzatori potranno comprare i servizi per regolamentare il traffico. Sono in “vendita” anche i servizi di scorta di sicurezza – sempre richiesti dai privati – in occasione di trasporti eccezionali, manifestazioni sportive o gare.

Le tariffe – per l’impiego del personale per i servizi a pagamento – sono state previste con precisione. Si va da un minimo di 16 euro (feriale diurna) degli operatori ad un massimo di 26,45 euro per la festiva notturna degli ufficiali. Da lunedì al sabato, dalle 6 alle 20, gli operatori percepiranno 16 euro; 18,63 gli agenti; 19,61 i sottoufficiali e 20,28 euro gli ufficiali. Somme che salgono, sempre per gli ufficiali, a 22,98 euro per i servizi che vanno dalle 22 alle 8 durante il feriale e a 26,45 euro per il festivo notturno. Il servizio di un’autovettura costerà 50 euro giornaliero e 5 euro all’ora, di una motocicletta, invece, 40 euro giornaliere e 4 euro all’ora. I servizi offerti ai privati dovranno essere prenotati – come è stato previsto dal Comune di Agrigento – con anticipo: almeno 10 giorni prima. E questo perché il comando dei vigili urbani dovrà stabilire il “contingente” da impiegare. Una cosa è certa: nessun vigile urbano verrà sottratto dal suo ordinario turno di lavoro per servizi privati. Questi servizi a pagamento verranno, infatti, svolti durante il lavoro straordinario di agenti e degli ufficiali a disposizione.