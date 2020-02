A rilento i lavori sul ponte Petrusa, il direttore dell'Anas: "Ritardi dovuti ai problemi della ditta"

Ritardi nel completamento dei lavori di costruzione del nuovo ponte Petrusa, la causa sarebbe da attribuire alla mancanza di liquidità nelle casse della ditta esecutrice che al momento, sarebbe impossibilitata a fare arrivare in cantiere una gru per la messa in opera delle travi.

Questa in sintesi è stata la motivazione fornita ai microfoni di AgrigentoNotizie dal direttore di Anas - Sicilia, Valerio Mele al momento non è in grado di fornire una data certa sul completamento dei lavori che comunque non avverranno entro la fine del mese in corso, come era già stato prospettato nei mesi scorsi dallo stesso responsabile di Anas. Dalla redazione di AgrigentoNotizie, con il direttore regionale della società che gestisce la rete stradale, abbiamo affrontato anche i temi legati al viadotto Akragas, dei lavori di completamento delle statali che collegano la città dei Templi a Palermo e Caltanissetta e di viabilità provinciale.

