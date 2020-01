Viabilità, troppe incompiute: il punto in commissione Ambiente all'Ars

Il prossimo 22 gennaio in quarta commissione si terrà un vertice sulle strade siciliane di competenza statale con una particolare attenzione per la situazione agrigentina. Saranno presenti il vice ministro Cancelleri, l’assessore Falcone, il direttore regionale di Anas Mele, il comitato dei creditori della Cmc, i sindacati Cgil, Cisl e Uil, i sindaci dei Comuni “colpiti” dai lavori sulla Ss 121.

"Come ha detto il presidente Musumeci - dice una nota della presidente della IV commissione Ars, Giusi Savarino - a Roma devono capire che siamo stanchi della politica del rappezzo, Anas deve dimostrare rispetto per la pazienza dei siciliani. Martedì faremo il punto della situazione sulla Palermo-Agrigento e Palermo-Catania. E non solo, rappresenterò anche la situazione del viadotto Morandi di Agrigento, ennesima opera su cui registriamo ritardi da parte di Anas. Purtroppo sulle strade statali abbiamo una competenza limitata, possiamo solamente vigilare affinché Anas termini celermente i lavori e portare la situazione all attenzione della politica nazionale, e lo facciamo con coraggio, costanza e determinazione".