"Abbiamo comprato fumo", le parole di due giovani incastrano il pusher: arrestato

Ancora un arresto. Un altro immigrato, un ventottenne del Mali, pizzicato a spacciare in via Vallicaldi è stato arrestato, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, e portato in carcere. Dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A disporre i nuovi – ennesimi – controlli in centro storico, in via Vallicaldi nello specifico, è stato il questore Maurizio Auriemma.

I poliziotti delle Volanti, come sempre, hanno agito, con grande professionalità, senza destare alcun sospetto. E infatti hanno subito avvistato un gruppetto – composto da tre persone – che stava parlottando: verosimilmente stavano contrattando l’acquisto dello stupefacente. Alla vista delle divise, i tre sono scappati a gambe levate. Non è stato semplice, ma i poliziotti sono riusciti ad acciuffare tutti e tre i migranti. Due, immediatamente, hanno confessato: “Abbiamo comprato fumo”.

E’ scattata, dunque, la perquisizione sul terzo extracomunitario e subito è saltata fuori la “roba”: 20 grammi di hashish, complessivamente, suddiviso in diverse dosi. Sequestrato anche del denaro: banconote da 5 e 10 euro, ritenuto probabile provento dell’illegale attività di spaccio. Il giovane è stato, dunque, arrestato e portato al carcere Di Lorenzo di contrada Petrusa.