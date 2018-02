Appiccato il fuoco ad una casetta sull'albero, danneggiate due auto

Hanno appiccato il fuoco ad una casa sull’albero, realizzata da alcuni ragazzini, in via Toniolo, fra le più note vie Esseneto e Manzoni di Agrigento. Fiamme che hanno, inevitabilmente, inghiottito anche l’arbusto e che hanno danneggiato due autovetture che erano posteggiate, lungo il ciglio del marciapiede, sotto lo stesso albero.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta sono riusciti, idranti alla mano, a circoscrivere le fiamme e a salvare le due autovetture che erano state lasciate posteggiate sotto l’albero. Le utilitarie sono state, però, danneggiate.

Nessun dubbio, non in questo caso naturalmente, sul fatto che l’incendio all’albero sia stato appiccato con dolo. Dato l’orario in cui si è sviluppato l’incendio è risultato essere improbabile che, all’interno della casetta sull’albero, vi potessero essere bambini o giovanissimi. L’ipotesi investigativa avanzata dai poliziotti della sezione “Volanti”, che sono coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli, è stata, dunque, quella di un raid vandalico, probabilmente ad opera di un altro gruppo di giovanissimi che potrebbero aver voluto distruggere la casetta realizzata da un’altra comitiva di ragazzini. Una ipotesi, certo. Una ipotesi che non faceva, però, escluderne anche altre, eventualmente possibili.

Le indagini, indirizzate a stabilire chi ha appiccato il fuoco, ieri, risultavano essere però appena all’inizio.