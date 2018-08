Erba alta, marciapiedi impraticabili e niente cestini: via San Vito è abbandonata

"Via San Vito come in Amazzonia. Discerbatura zero, marciapiedi impraticabili, assenza di cestini per le deiezioni dei cani domestici e piccoli rifiuti abbandonati sul ciglio della strada. Città abbandonata! Forse lo è meno San Leone, ma chi resta in centro non è affatto di serie B". Le foto e le parole di un lettore di AgrigentoNotizie sono chiare, inequivocabili.

Via San Vito sembra veramente essere stata dimenticata. Ed è inevitabile il malcontento e la protesta di chi ci abita e di chi non riesce più a sopportare il degrado. Agrigentini che non si voltano dall'altra parte, ma che segnalano, denunciano e richiedono i servizi minimi per il decoro.