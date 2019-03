A piccoli passi verso la normalità, via i rifiuti da Porto Empedocle

A piccoli verso la normalità, Porto Empedocle torna a rifiatare. I netturbini sono costantemente al lavoro per far sì che l’emergenza sanitaria rientri. Migliaia di sacchetti colmi di spazzatura sono stati portati via dagli operatori ecologici.

Un “prima e dopo” fa strizzare gli occhi agli abitanti di Porto Empedocle. La città era sommersa dai rifiuti, adesso qualcosa sembrerebbe essere cambiato. Le operazioni di pulizia continueranno ancora, la città non dovrà essere più patria degli incivili.

Sotto la lente di ingrandimento anche i quartieri e le vie più importanti, gli operatori lavorano per regalare normalità ad una Porto Empedocle che nelle ultime settimane ha vissuto una vera e propria emergenza sanitaria.