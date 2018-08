Via Pirandello diventa area pedonale, i nuovi orari della Ztl in via Atenea

Cambiano gli orari della zona a traffico limitato della via Atenea e, in determinati giorni di agosto e settembre, l’attigua via Pirandello diventerà area pedonale. A firmare le ordinanze, che stravolgono la quotidiana viabilità del centro storico di Agrigento, è stato il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni. L’atto di indirizzo è stato dato, invece, per quanto riguarda la via Atenea, dell’assessore comunale alla Viabilità Gabriella Battaglia. L’assessore ha chiesto la rimodulazione della fascia oraria vigente nella Ztl di via Atenea, con decorrenza dal lunedì e fino al 16 settembre.

A partire da lunedì, dunque, la via Atenea sarà zona a traffico limitato dalle 17 alle 24, di tutti i giorni: dal lunedì al venerdì; mentre da venerdì a domenica la chiusura si protrarrà fino alle 2. Resta invariato invece l’orario mattutino della Ztl: dalle 10 alle 12,30. “Questo è l’orario estivo – ha spiegato ieri l’assessore comunale alla Viabilità e alla polizia municipale, Gabriella Battaglia, - . Attualmente la circolazione riprende dopo le 22. Prolungando la Ztl fino alle 24, durante i feriali, e fino alle 2 nei week end diamo la possibilità ai ristoratori di lavorare serenamente e garantiamo che la via Atenea sia centro d’aggregazione”. Lo stesso – ossia che sia centro d’aggregazione, ospitando iniziative ed eventi, - è stato voluto per la via Pirandello. A partire da oggi e, poi, nei giorni del 10, 11, 24, 25 e 31 agosto e il primo settembre, la via Pirandello sarà isola pedonale. Il comando della polizia municipale – su richiesta dell’associazione “Culturale Mac” – ha istituito i divieti di circolazione di tutti i veicoli a partire dalle ore 18 fino all’una. “Anche in questo caso (per la via Pirandello ndr.) – ha tenuto ad evidenziare l’assessore comunale Gabriella Battaglia – vogliamo consentire le attività di animazione del centro storico”.

Dal centro a San Leone dove fino a domenica il lungomare Falcone-Borsellino rimarrà chiuso al traffico in occasione dello “Street food”. “Ieri (giovedì ndr.), il lungomare era pienissimo di gente e, prescindendo dalle polemiche su coinvolgimenti o meno, - ha spiegato l’assessore Gabriella Battaglia – tutte le attività commerciali hanno avuto possibilità di poter lavorare serenamente”. Al Comune si pensa però già al Ferragosto. “La prossima settimana, vi saranno delle riunioni per discutere e pianificare la viabilità in occasione del Ferragosto e quindi valuteremo anche eventuali pedonalizzazioni del lungomare Falcone-Borsellino. Perché ieri sera (giovedì ndr.) – ha concluso l’assessore alla Viabilità, Gabriella Battaglia, - era veramente uno spettacolo: con tanta gente che passeggiava serenamente e liberamente”. La prossima settimana, inizieranno i vertici non soltanto per la viabilità di Ferragosto, ma anche – naturalmente – per la sicurezza e per i controlli che dovranno essere intensificati sul fronte delle spiagge.

Nessuna novità, in materia di viabilità, invece per il viale Della Vittoria, nel centro di Agrigento. Era e rimane libero, senza alcuna zona a traffico limitato. “Gli agrigentini, anche se siamo in estate, continuano a popolare e a vivere il centro della città – ha chiosato l’assessore Battaglia – e, per quanto riguarda la Ztl della via Atenea, abbiamo veramente voluto contribuire a creare luoghi di aggregazione”.