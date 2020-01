Scoppia una rissa in centro città, giovane ferito da una bottigliata

Ancora una volta movida violenta nel centro di Agrigento. Nella notte di sabato sarebbe infatti scoppiata una rissa tra giovani nella zona di via San Francesco. Ignote le cause dell'alterco consumatosi tra due gruppi di persone che si trovavano in quellazona del centro città per trascorrere il sabato sera.

Da quanto finora emerso pare che uno dei partecipanti allo scontro sarebbe stato colpito da una bottigliata. Sul posto si sono recati i carabinieri a cui spetterà adesso accertare i fatti.