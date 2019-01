La strada sta cedendo, divieto di sosta per effettuare gli scavi

Divieto di sosta, con rimozione su ambo i lati, a partire dalle 7 di lunedì in via Piave, alle spalle di piazza Cavour ad Agrigento. A disporre il nuovo provvedimento di viabilità è stato il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni. Dovrà essere fatto uno scavo per individuare la causa del cedimento del manto stradale.

Gli operai hanno già iniziato negli scorsi giorni, ma hanno, naturalmente, esigenza di movimento oltre che necessità di capire quanto largo dovrebbe lo scavo. Da lunedì, alle 7, e fino ad ultimazione dei lavori – non viene specificato il tempo necessario – divieto di sosta in via Piave.