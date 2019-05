Via Pessoa non è mai esistita: la Prefettura non aveva accettato l'intitolazione

Tanto rumore per nulla. O quasi. Sì perché se nei giorni scorsi è esplosa la polemica sul tema della via Pessoa intitolata ai i fondatori di Akragas, Aristino e Pistilo, in realtà cioè che è emerso solo successivamente è che la strada in questione non è stata mai dedicata allo scrittore portoghese.

Nonostante la proposta della Giunta, che mirava così a stipulare un accordo culturale con Lisbona, l'idea non ha ottenuto il "via libera" della Prefettura di Agrigento. Questa aveva infatti chiesto parere alla società siciliana di storia patria, la quale aveva detto no “ritenendo che tale via, facente parte del patrimonio dell’Unesco, in uno con tutta la Valle dei Templi, è, internazionalmente riconosciuta come via Panoramica dei Templi". Ciò che non è mai stato detto, appunto, è che quel tentativo andò a vuoto, spalancando adesso le porte ad una nuova intitolazione che sembra trovare maggiore condivisione da parte degli organi preposti.

Quindi, nessun incidente istituzionale con il Portogallo, per quanto ci sia da rilevare come Lisbona - comunque ignara delle vicende agrigentine - non abbia mai adempiuto all'impegno di intitolare una via a Pirandello.