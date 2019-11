Frana mette a rischio abitazioni: 11 famiglie sfollate e situazione di allerta

Le forti piogge di queste settimane mettono a rischio la sicurezza pubblica a Sant'Angelo Muxaro. Proprio a causa del terreno ormai intriso d'acqua, si è creato un vero e proprio smottamento nella zona di via Pergole che ha provocato una frattura della pavimentazione stradale e arrecato danni anche ad alcune abitazioni, che sono state sgomberate: 7 in tutto le famiglie allontanate, cui si aggiungono altri quattro nuclei familiari in una via attigua, dato che il fenomeno si starebbe "irradiando" anche nelle vie Conte e piazza D'Annunzio. Nei giorni scorsi, durante i primi lavori, un piccolo mezzo meccanico è sprofondato sotto il livello stradale.

Il Comune, insieme alla Protezione civile e i vigili del fuoco sanno monitorando costantemente la situazione per valutare eventuali evoluzioni della frana ed eventualmente provvedere a far sgomberare anche altri residenti della zona.