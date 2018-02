Via Passeggiata Archeologica, apre il cantiere per la posa dell'asfalto color tufo

Oggi, tranne rinvii dovuti per la prevista ondata di maltempo, verrà aperto il cantiere. L’asfalto della via Passeggiata archeologica, a partire dal quartiere Ellenistico-Romano verso valle, da nero diventerà color tufo per meglio integrarsi, a colpo d’occhio, con il paesaggio della Valle dei Templi. Dopo l’edizione 2018 del Mandorlo in fiore, anche la rotatoria Giunone si trasformerà: nelle aiuole verranno sistemate piante autoctone, verrà installata una illuminazione a Led e un gigantesco granchio visibile ai turisti dalla collina dei Templi, logo dell’antica moneta di Akragas oggi simbolo del Parco archeologico Valle dei templi.

“Il cantiere, lungo la via Passeggiata archeologica, prenderà il via oggi – ha spiegato il sindaco Lillo Firetto - . Verrà rimosso l’asfalto nero e verrà creata una pavimentazione che ben si sposa con tutto il circondario. Verrà utilizzato un bitume di colore tufaceo. E’ una sperimentazione. E sarà il primo esempio. Ci vorranno due o tre giorni per la rimozione dell’asfalto esistente, a partire dal quartiere Ellenistico-Romano verso valle. Poi ci sarà la posa del nuovo bitume. Sono state ottenute inoltre tutte le autorizzazioni necessarie per cambiare il volto della rotonda Giunone. Non ci sarà più la rotatoria, ma un sistema di aiuole che avranno un verde particolare. Si tratta di un intervento di oltre 100 mila euro. In questo caso, per evitare problemi alla circolazione stradale, abbiamo chiesto ed ottenuto – ha concluso il sindaco Firetto – che i lavori partissero dopo la conclusione della kermesse del Mandorlo in fiore”.

Il presidente nazionale di Anas, Gianni Vittorio Armani e il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, per arrivare a questi lavori, firmarono, - era sempre la fine di maggio del 2016 - all’ex collegio dei Filippini, una apposita convenzione. Firetto e il presidente Armani – era la fine di maggio del 2016 – effettuarono anche un sopralluogo in alcuni punti lungo l’asse viario.