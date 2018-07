Brucia il bosco di via Papa Luciani, evacuata una famiglia

Brucia il bosco di via Papa Luciani, la strada che si utilizza - lasciandosi alle spalle la rotonda San Pietro, quella dove è stato collocato il cartellone con i volti e la denominazione "Strada degli scrittori", - per salire ad Agrigento. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad una abitazione, una delle tante utilizzate soprattutto in questo periodo estivo.

I carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini del corpo Forestale hanno dovuto evacuare - in via precauzionale - la famiglia che era nell'abitazione che è stata lambita dalle altissime fiamme. I vigili del fuoco e gli uomini del corpo Forestale stanno cercando di fare di tutto per riuscire a circoscrivere le fiamme.

In via precauzionale è stata interdetta alla circolazione la strada provinciale che collega Favara con Agrigento e viceversa, nonché con la statale 640.