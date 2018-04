La via Orazio preda degli incivili, i residenti: "Rifiuti ovunque, i turisti spesso ridono di vergogna"

Il centro storico è ancora preda facile degli “incivili”. Colpo d'occhio per un enorme cumulo di rifiuti, che ostacola anche il passaggio.

La mini discarica a cielo aperto, si trova in via Orazio, in pieno centro storico. La rabbia e l’ira dei residenti non si fa attendere. “Cosa si aspetta a pulire? Ogni giorni qui passeggiano diversi turisti, adesso è anche difficile riuscire a camminare. Noi cittadini, paghiamo regolarmente le tasse, questo non lo meritiamo”.

I residenti della zona, fanno un accorato appello all’assessore al Comune di Agrigento, Nello Hamel. “Molti turisti – riferiscono i residenti – ridono dalla vergogna, questo non possiamo accettarlo”.