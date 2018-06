Rubato e abbandonato in via Manzoni, lo "Street Control" lancia l'allarme

E' stato ritrovato, praticamente abbandonato sul marciapiede di via Manzoni, un ciclomotore che è risultato essere rubato. A segnalare la presenza di quel due ruote, come oggetto di furto, è stato lo "Street control" che viene sistematicamente utilizzato - per il controllo del territorio - dalla polizia municipale di Agrigento.

Adesso la polizia municipale sta cercando d'appurare dove e quando il mezzo è stato rubato.

La sofisticata e tecnologica apparecchiatura ha permesso, fino ad ora, di scovare decine e decine di mezzi non assicurati e sono state, naturalmente, elevate le relative contravvenzioni. Ad ogni pattugliamento, da parte della polizia municipale, il software montato sulla vettura di servizio “incastra” – anche se i mezzi sono regolarmente parcheggiati sul ciglio della strada – tutte quelle vetture che sono scoperte: che hanno l’assicurazione scaduta da un po’ di tempo o quelle che ne risultano essere completamente prive. Ma lo “Street control” eleva – e a raffica – anche contravvenzioni per qualsiasi violazione delle norme del codice della strada. Adesso, invece, ha trovato un ciclomotore rubato.