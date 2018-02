Si affaccia al balcone e si accorge che gli stanno rubando l'auto

Lasciano l’auto posteggiata, praticamente sotto casa, in via Madonna degli Angeli, e dopo mezz’ora – affacciandosi al balcone – si accorgono che un giovane è riuscito ad aprire lo sportello dell’utilitaria e il cofano. Lo scorgono intento mentre cercando di mettere in moto la macchina. I proprietari dell’autovettura, una coppia di agrigentini, praticamente sotto choc, scendono in strada urlando e dopo aver chiamato la polizia di Stato.

Il malvivente scappa, però, repentinamente. Pare che, in prima battuta, il ladro si sia nascosto, ma poco prima dell’arrivo dei poliziotti della sezione “Volanti” sia scappato a gambe levate facendo perdere ogni sua traccia fra i vicoli del centro storico di Agrigento. E’ accaduto tutto alle 18 circa di sabato. Di fatto, l’auto non è stata rubata solo per un caso fortuito: il fatto che il proprietario si è affacciato al balcone.