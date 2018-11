Pedone investito o tentata truffa? La polizia ha avviato le indagini

E’ stato veramente un incidente stradale? O forse, piuttosto, s’è trattato di una tentata truffa? E’ la polizia ad indagare su quanto è avvenuto, nella notte fra domenica e ieri, in via Imera. Un ventenne di Agrigento, vedendo una persona sull’asfalto, si è fermato a prestare i soccorsi. Aveva poco prima sentito un rumore sulla sua auto: una Citroen C1.

Utilitaria nuovissima che non è risultata essere stata danneggiata. Per terra c’era un giovane del Gambia che avrebbe sostenuto d’essere stato investito. Dichiarazioni ritenute inverosimili dagli agenti che comunque hanno fatto sottoporre entrambi all’esame alcolemico e che hanno, appunto, avviato le indagini per fare chiarezza.