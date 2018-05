Investe due auto posteggiate e scappa: passati in rassegna i filmati delle telecamere

Si schianta contro due autovetture, lasciate posteggiate lungo il ciglio della strada, e scappa. E’ accaduto, nella notte fra venerdì ed ieri, lungo la centralissima via Imera di Agrigento. Stessa strada dove anche ieri mattina erano al lavoro – e non sono certamente passati inosservati – i poliziotti della sezione “Volanti”. Agenti che hanno controllato delle immagini di sistemi di video sorveglianza. Si cerca, infatti, d’accertare se veramente ad investire – devastandole – le due macchine lasciate posteggiate sia stata una jeep. Ma oltre ad averne la conferma, si cercano anche eventuali elementi – come il numero di targa o altro – per arrivare al rintraccio dell’autovettura.

Secondo quella che è una ricostruzione ancora sommaria, la jeep s’è schiantata – ed è poi fuggita – contro la Renault Megane, di proprietà di un operaio agrigentino, e contro l’Opel Mokka: un suv che era stato preso a noleggio da due turisti. Le immagini di alcuni sistemi di video sorveglianza oltre ad essere visionati verranno, se naturalmente emergeranno indizi o sospetti, acquisiti dai poliziotti della sezione “Volanti”.

Agenti che, già durante la notte, dopo che è stata acquisita la segnalazione, sono intervenuti lungo via Imera dove è stato constatato il doppio danneggiamento. Nonostante l’area sia stata letteralmente setacciata, i poliziotti non sono però riusciti, non nottetempo, a rintracciare l’auto investitrice: una jeep. A partire da ieri mattina, dunque, è stata avviata l’attività investigativa.