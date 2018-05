Ladri acrobati "visitano" un appartamento: arraffati tutti i monili

Ladri acrobati mettono a segno un furto in un appartamento di via Giovanni XXIII. I malviventi – o il ladro solitario – sono riusciti a scalare il prospetto del palazzo arrampicandosi grazie ad un ponteggio. Ponteggio che era stato collocato per effettuare dei lavori sull’immobile condominiale. Forzata una finestra ed intrufolatisi, i “topi d’appartamento” hanno potuto “lavorare” in maniera indisturbata: all’interno dell’abitazione non c’era infatti nessuno. La scoperta, e la denuncia contro ignoti, è stata fatta soltanto nelle ultime ore. Non è chiaro però quando il colpo sia stato messo a segno e questo perché per circa 15 giorni l’abitazione di via Giovanni XXIII è rimasta deserta: i proprietari erano assenti.

Fatta la scoperta, è stato lanciato l’Sos al 113 e sul posto si sono precipitati – per la constatazione di furto – gli agenti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. Dall’appartamento, a quanto pare, sarebbero stati portati via dei monili. Non un colpo grossissimo – stando alle ricostruzioni della polizia di Stato – ma pur sempre una “visita” del tutto indesiderata.