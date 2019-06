Ambulanti abusivi e merce contraffatta, scatta il blitz: immigrati in fuga

E’ stato un blitz studiato a tavolino. Non appena gli extracomunitari – senegalesi per la maggior parte – hanno steso le lenzuola e hanno iniziato a sistemare tutta la merce con i marchi rigorosamente contraffatti che volevano mettere in vendita, gli agenti della polizia municipale sono entrati in azione. E’ accaduto ieri mattina tra Porta di Ponte e via Gioeni. Come sempre accade in casi di questo genere, si è innescato il fuggi fuggi generale dei venditori ambulanti abusivi che hanno abbandonato tutta la merce che era pronta per le compravendite. I vigili urbani hanno, dunque, sequestrato decine e decine di borse e scarpe di note griffe, palesemente false.

Non è la prima volta che avviene. E certamente non sarà neanche l’ultima. Periodicamente anche la polizia municipale di Agrigento prova a frenare il dilagare dell’abusivismo commerciale. Accade fra Porta di Ponte e via Gioeni, appunto, ma anche al viale Della Vittoria e sul lungomare di San Leone.