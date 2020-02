Niente più buche in via Crispi, l'Anas "sistema" il tratto stradale

Niente più buche in via Crispi, una delle strade che conduce gli empedoclini alla zona balneare della città. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, l’Anas, da alcuni giorni sta rifacendo il manto erboso lungo la zona. Cantieri aperti dalla Torre Carlo V fino alla zona del cosiddetto “Ponte di ferro”, nei pressi delle Cannelle. Il tratto stradale da mesi versa in condizioni di assoluto degrado.

Buche ma anche pericoli per tutti. La chiusura del viadotto Salsetto a reso la via Crispi a tratti davvero impraticabile. Oggi, tutto sembrerebbe, tornare alla normalità.