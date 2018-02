Dissesto idrogeologico di via Favignana, progetto da oltre 4 milioni di euro a "caccia" di finanziamenti

Risale allo scorso ottobre il tentativo del Comune di Agrigento di recuperare i soldi per mitigare il dissesto idrogeologico. Il progetto per la messa in sicurezza del costone, che è appunto vicino agli edifici dell’istituto autonomo case popolari di via Favignana, è stato candidato - inserendolo sulla piattaforma nazionale “Rendis” - per accedere alle risorse di un apposito bando regionale. Si tratta di un piano di lavori di 4 milioni e 200 mila euro.

La Giunta, allora, aveva anche, poco prima, approvato la fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza del costone. Delibera che arrivava dopo i diversi episodi franosi che, nel corso dei mesi, hanno determinato il terrore, oltre che disagi, in quanti vivono in quella zona.

Esattamente un anno fa, si erano staccate alcune porzioni di roccia, finendo in strada. L’allarme era stato lanciato dai residenti che avevano visto cadere i detriti, anche a causa del maltempo. Dopo un sopralluogo dei tecnici era stato accertato che le sabbie argillose del dissesto oltre a fare arretrare pericolosamente la corona di frana, si erano accumulate ai piedi del versante su spazi privati. Lo scorso febbraio, i tecnici erano stati chiari. Le piogge hanno aggravato la situazione, ma risultava esserci anche una concausa: una perdita d'acqua da qualche parte che determinava infiltrazioni. Allora, vennero controllate anche le fondamenta delle residenze vicine al costone che risultarono essere ben salde.

Per la messa in sicurezza del costone, tanti anni fa, era stato presentato un progetto del Genio civile. Un progetto urgente - di circa 170 mila euro - che non è stato finanziato. E questo perché le somme urgenze hanno "divorato" i fondi disponibili. Già un anno fa, il Genio civile creò il contatto fra il Comune e l'ufficio del commissario per i dissesti idrogeologici. Nessun intervento concreto di messa in sicurezza è, però, nel frattempo, arrivato.