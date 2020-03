Frana di via Favignana, c'è la convenzione: il Comune potrà dare via ai lavori

Messa in sicurezza del costone di via Favignana, il Comune stipula la convenzione con l’Assessorato regionale al Territorio e questo potrebbe a breve consentire l’avvio degli attesi lavori di eliminazione del fronte di frana.

Il fondo da cui proverranno i quattro milioni e duecentomila euro circa necessari per consolidare la collina è il cosiddetto “Po Fesr” destinato al mitigamento del rischio idrogeologico e per la lotta all’erosione costiera: in totale oltre 155milioni di euro.

La firma della convenzione con l’Assessorato adesso dovrebbe sbloccare in tempi rapidi gli interventi – sempre calcolando quanto necessario ai sensi della burocrazia per l’affidamento degli stessi attraverso procedura di gara eccetera- mettendo, si spera, la parola “fine” ad una vicenda che ormai risale negli anni: era il 2006 quando i primi fenomeni franosi si erano manifestati, e la frana, con il tempo, ha “rosicchiato” metro dopo metro la collina, fino a giungere a minacciare le abitazioni, tanto da spingere il Comune nel marzo del 2018 a sgomberare in grande urgenza gli abitanti delle case popolari che si trovano sul ciglio di frana, salvo farli poi rientrare dopo poco.