Costone a rischio frana, concluso lo sgombero delle 7 famiglie

Tutte sette le famiglie hanno lasciato la palazzina al civico 5 di via Favignana, a Monserrato. Non c'è stato bisogno di alcun intervento della polizia municipale. Lentamente, e con tante difficoltà, anche le ultime quattro famiglie che erano rimaste all'interno dei loro appartamenti, si sono chiusi alle spalle la porta di casa propria. I complessivi 22 agrigentini, almeno per qualche giorno, verranno ospitati in B&B della città. E' stata per loro, quella di oggi, la prima giornata di calvario.

Il dissesto idrogeologico di via Favignana continuerà, naturalmente, ad essere monitorato. Secondo i rilievi della Protezione civile comunale, negli ultimi giorni, si è però amplificato e aggravato. Motivo per il quale è stato deciso, per tutelare la pubblica e privata incolumità, lo sgombero dell'intera palazzina.