Auto danneggiata in via Esseneto: hanno "ballato" sulla carrozzeria

Hanno “ballato” sulla carrozzeria di un’autovettura. Una utilitaria, lasciata posteggiata lungo la via Esseneto, che è stata presa a calci, ma che è stata danneggiata anche sul cofano anteriore. Nel “mirino” di quello che è un autentico danneggiamento è finita la macchina di un romeno trentenne. Quando è stata fatta la scoperta, subito è stato richiesto – attraverso la centrale operativa della polizia di Stato: il 113 - l’intervento delle pattuglie della sezione “Volanti” della Questura.

Gli agenti, in via Esseneto, hanno constatato il pesante danneggiamento, raccolto la denuncia contro ignoti e hanno avviato le indagini. Non sarà semplice, naturalmente, riuscire ad identificare i balordi che hanno devastato l’autovettura, ma l’inchiesta è, chiaramente, appena all’inizio. Sembra scontato che, quale prima mossa, i poliziotti stiano cercando di verificare – e se dal caso acquisire – se nella zona vi siano o meno delle telecamere di video sorveglianza. Impianti pubblici e privati che potrebbero anche, e nel giro di pochissimo tempo, riuscire ad indirizzare le indagini per arrivare all’identificazione di chi ha commesso il danneggiamento.