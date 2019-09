Case senza fogna al Villaggio Peruzzo, si va verso una soluzione del problema

Si apre uno spiraglio per la soluzione dei problemi vissuti dagli abitanti del primo tratto del Villaggio Peruzzo e delle sue traverse, da anni sprovvisti di allaccio alla rete fognaria sebbene molti di essi continunino regolamente a pagare fognatura e depurazione nelle proprie bollette idriche.

Una situazione arcinota che però è entrata nel dibattito pubblico e politico solo dopo che, nel 2014, la Polizia municipale iniziò a svolgere controlli su mandato della Procura nei confronti di coloro che non smaltivano in modo regolare i propri reflui fognari (in alcuni casi anche conferendoli direttamente nel fiume Akragas). Questo portò all'emissione di decine di sanzioni da 6mila euro ciascuna da parte del Libero consorzio comunale, molte delle quali oggi impugnate in tribunale dai residenti, i quali da tempo contestano come non sia propria responsabilità l'assenza delle reti fognarie che spetta al gestore del servizio idrico realizzare e allacciare.

In questo contesto molto confuso arriva un provvedimento della giunta comunale che ha acquisito gratuitamente al proprio patrimonio un tratto di rete fognante realizzato da un privato, il Consorzio "Emporium" nel tratto che va dal deposito Sais all'inizio del Villaggio Mosè. Un pezzo di rete fognante che solo nei mesi scorsi la Girgenti Acque ha potuto verificare, confermandone la funzionalità, e aprendo le porte verosimilmente appunto alla possibilità che i cittadini si allacciare le proprie abitazioni senza dover pagare le somme - ingenti - che in un primo momento gli erano state prospettate.