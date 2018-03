Comitiva resta "prigioniera" dell'ascensore del pluripiano, pompieri in azione

E' dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta per tirare fuori, dall'ascensore del parcheggio pluripiano, una comitiva di canicattinesi che era rimasta "intrappolata". I canicattinesi avevano posteggiato l'auto al parcheggio pluripiano di via Empedocle e dovevano raggiungere piazza Pirandello e la via Atenea per assistere all'ultima sfilata dei gruppi folk internazionali che hanno preso parte alla 73esima edizione del Mandorlo in fiore.

L'ascensore sul quale erano saliti per raggiungere la via Empedocle si è però bloccato e non ha voluto saperne di ripartire. Ecco, dunque, che è dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco. Il gruppo, una volta "liberato" dall'ascensore, non ha lesinato critiche e accuse.