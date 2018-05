Bande chiodate in via Dei Fiumi, scomparse prima dell'arrivo dei vigili

Il sopralluogo della polizia municipale non ha portato a niente. Resta il mistero in via Dei Fiumi. Il mistero su quelle bande chiodate lasciate in mezzo alla strada.

Per la presenza delle artigianali bande chiodate, ieri, era rimbalzato l’allarme sui social. La polizia municipale, raccolta la segnalazione da alcuni cittadini e giunta sul posto, non ha trovato assolutamente nulla. Sembra verosimile che possa essersi trattato di una rischiosissima "ragazzata". Tuttavia, con discrezione, la polizia municipale tornerà a controllare via Dei Fiumi.