Isola ecologica del Villaggio Mosè, si lavora per il suo trasferimento

A breve il punto di trasbordo dei rifiuti di via dei Dioscuri del Villaggio Mosè potrebbe essere un (brutto) ricordo per i residenti.

Il Comune di Agrigento, infatti, nei giorni scorsi ha ottenuto da parte di un privato la concessione gratuita di uno spazio nei pressi del mercato ortofrutticolo, in via Sirio, dove poter allocare un’area con il medesimo scopo. Qui è minore la presenza di abitazioni e, si spera, inferiori saranno anche i disagi arrecati ai cittadini.

La struttura di via dei Dioscuri era finita nell’occhio del ciclone proprio perché gli abitanti avevano fin da subito contestato la vicinanza con le case. Proteste sfociate in due manifestazioni che però non avevano sortito effetti di sorta, dato che dopo un primo spostamento provvisorio tutto era tornato come prima.

Certamente più “efficace” è stata la posizione presa dall’Asp, la quale, su richiesta dei cittadini, è intervenuta per valutare soprattutto la presenza di inquinamento acustico. L’esito dei controlli fu chiaro: il rumore prodotto sia dallo sversamento nei cassoni dei rifiuti – in particolare il vetro – che quello dei mezzi in movimento superavano i limiti di tollerabilità imposti per legge e quindi erano di nocumento della tranquillità di chi abita in quella zona.