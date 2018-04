Recipienti di eternit in via degli Imperatori, monta la protesta dei residenti

La via degli Imperatori è sempre più spesso facile bersaglio degli “incivili”. L’estate scorsa i cassonetti a fuoco erano diventati una cattiva abitudine. Oggi, c’è una nuova emergenza. Secondo quanto riferiscono gli abitanti della zona, sono diversi i recipienti di eternit lasciati ai bordi della strada.

Non un bel vedere per chi decide di percorrere la via degli Imperatori, ma non solo, i recipienti d’eternit sono dannosi per la salute pubblica. “Cosa aspettano a rimuoverli? – chiedono i residenti della zona – non possiamo continuare così”.