Si tagliano gli alberi pericolosi, via Crispi chiusa da 3 giorni: esplode la protesta

Strada chiusa da tre giorni ormai per consentire la potatura degli alberi. Accade in via Crispi dove, all'altezza con l'incrocio di via La Malfa, il traffico viene deviato con direzione cimitero comunale. Strada deserta dunque e commercianti letteralmente inferociti perché da tre giorni appunto non soltanto non lavorano ma devono, naturalmente, coprire le spese delle attività commerciali.

"Stiamo perdendo il 40 per cento al giorno - racconta uno degli esercenti commerciali - . Non è proprio modo di fare questo!". "Ieri e l'altro ieri abbiamo visto gli operai che tagliavano gli alberi, stamani invece non c'è nessuno. La strada è però chiusa - ha spiegato un altro commerciante - . Possono transitare solo gli autobus urbani. Ma che modo è questo? Non si può interdire una strada, pregiudicando il lavoro altrui, per far sì che venga potato un albero al giorno. Perché un operaio lavora e gli altri 9 stanno a guardare".

Gli esercenti commerciali sono su tutte le furie. Qualcuno ha provato anche a contattare il sindaco, ma senza ottenere - non al momento - alcuna risposta. Tutti, con voce unanime, parlano però, inevitabilmente, di gravi danni economici. "Non si poteva forse fare questi lavori durante le ore notturne? - si chiedono gli stessi commercianti - . Forse in questo modo si sarebbe dimostrato rispetto per il lavoro e i sacrifici altrui".

"La strada è stata chiusa perché sulla base della relazione di un agronomo si dovevano tagliare gli alberi pericolosi - ha spiegato il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni - . Ci dispiace, ma c'erano delle esigenze prioritarie".

