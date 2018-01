Scippata da due delinquenti, 70enne finisce al pronto soccorso

Sono entrati in azione utilizzando un’autovettura, una Fiat Punto, ed è stato un colpo fulmineo. Uno dei due delinquenti ha momentaneamente lasciato l’abitacolo, mentre l’altro, in macchina, teneva il motore acceso. Ad essere presa di mira è stata una settantenne. La donna, mentre percorreva la via Caruso Lanza, è stata avvicinata dal primo dei malviventi ed è stata scippata della borsetta che teneva al braccio. L’anziana, inevitabilmente strattonata dal tentativo di arraffare la borsetta, ha perso l’equilibrio ed è finita pesantemente sul selciato.

Il ladro, subito dopo essere riuscito a strappar via la borsetta dell’anziana, è tornato su suoi passi, si è rinfilato all’interno dell’abitacolo dell’utilitaria ed assieme al complice, a gran gas, si sono dileguati. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti e in via precauzionale è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Dalle notizie trapelate ieri mattina, la settantenne non sembrerebbe essere, per fortuna, rimasta gravemente ferita.

In via Caruso Lanza è stata chiamata la polizia di Stato. Gli agenti della sezione “Volanti”, coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli, giunti sul posto hanno immediatamente ricostruito l’accaduto ed hanno avviato il rastrellamento dell’intera zona della città dei Templi. I poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento hanno deciso di acquisire le registrazioni di alcune telecamere di video sorveglianza poste a presidio di alcune attività commerciali. Registrazioni che, naturalmente, dovranno essere esaminate ma che potrebbero rivelarsi importanti per tracciare la giusta strada investigativa.