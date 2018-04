Rapinano e sparano un colpo di pistola in un centro scommesse, è "caccia" a due malviventi

Rapinano un centro di scommesse in via Callicratide, ad Agrigento, e nello scappare - verosimilmente per intimorire i gestori dell'esercizio commerciale - sparano un colpo di pistola contro un impianto del centro scommesse. Uno sparo che ha richiamato l'attenzione, inquietando gli animi, di tantissimi abitanti della zona.

Due i malviventi, con il volto parzialmente travisato, uno dei quali armato di pistola, che sono entrati all'improvviso in azione. E' stata una rapina fulminea. I malviventi hanno arraffato il denaro che, secondo le prime stime, dovrebbe aggirarsi fra i due e i tre mila euro.

Per fortuna, nessuno dei gestori si è fatto male. Sembra verosimile che uno dei due rapinatori abbia esploso il colpo di pistola, puntando contro uno degli apparati del centro scommesse, per intimorire e per evitare di essere seguiti. I due delinquenti sono scappati a piedi, ma non è naturalmente escluso che avessero qualche mezzo - una motocicletta o un'autovettura - posteggiata poco distante.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento che dopo le prime, sommarie, ricostruzioni hanno avviato un autentico rastrellamento del quartiere. E' "caccia" ai due delinquenti, al momento.