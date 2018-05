Banda di ladri in un bar, portati via spiccioli e bottiglie di liquore

Forzano la saracinesca, si intrufolano e in maniera indisturbata rovistano nella cassa. Una banda di malviventi è riuscita a portar via – da un bar di via Callicratide, nel centro di Agrigento – pochi spiccioli, trovati appunto in cassa, e alcune bottiglie di liquore. Il furto con scasso è stato messo a segno nella notte fra giovedì e venerdì. La notizia è trapelata, invece, soltanto ieri mattina. La scoperta, da parte della proprietaria dell’attività commerciale, è stata fatta venerdì mattina: al momento della riapertura. Subito è stato lanciato l’Sos.

E’ stato chiamato il 113 e in via Callicratide si sono portate le pattuglie della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. I poliziotti hanno constatato il furto con scasso, raccolto la denuncia contro ignoti e avviato le indagini. A quanto pare, i malviventi non si sono lasciati dietro le spalle alcuna traccia o indizio. Del “caso” – l’ennesimo di microcriminalità – si occuperanno, adesso, i poliziotti della Squadra Mobile che cercheranno, laddove possibile, di identificare i balordi che hanno creato certamente più danni rispetto al bottino arraffato.