Ztl in via Atenea sospesa fino al 25 marzo, via libera alla consegna di farmaci e merci

A partire da oggi pomeriggio e fino al prossimo 25 marzo viene sospesa la ZTL in via Atenea.

La decisione è stata adottata dall'Amministrazione comunale per consentire in tutte le ore del giorno e della notte la consegna di farmaci e merci di prima necessità oltre che per la consegna della spesa a domicilio per molte famiglie di anziani residenti nel centro storico.