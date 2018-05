Spintona e scippa il cellulare ad una donna, bloccato un immigrato

Momenti di caos, ieri mattina, in via Atenea. Un giovane immigrato, lungo il salotto buono della città, ha incontrato una agrigentina: una donna che, pare, conoscesse bene e con la quale avrebbe avuto una animata discussione. Forse la prosecuzione di alterchi pregressi. Ed è proprio durante questo scambio di vedute che l’extracomunitario, ad un certo punto, avrebbe spintonato la donna e le avrebbe scippato via dalle mani il telefono cellulare.

In via Atenea sono accorsi i poliziotti della sezione “Volanti” e quelli della Squadra Mobile. Proprio questi ultimi agenti hanno bloccato l’immigrato e l’hanno portato in Questura. La sua posizione risulta essere al vaglio. Sembra probabile, forse letteralmente scontata, una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.