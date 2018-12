Gli artisti di strada incantano grandi e piccini: magia e spettacolo in via Atena

Magia e spettacolo in via Atenea con gli artisti de “Il circo e la strada”. I maestri itineranti hanno riproposto il loro spettacolo con grande successo. Gli artisti parigini ritorneranno questa sera al Palacongressi di Agrigento assieme agli attori messinesi Nino Frassica e Nino Montalto con uno spettacolo da non perdere.

Domani sera, sempre al Palacongressi, alle 20:30, il Grande Concerto di Natale - Mythos Opera Festival Giovane Orchestra Sicula diretta dal maestro Alberto Veronesi.

Il festival è organizzato dalla Regione, assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo e assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana con il Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento e il Parco Naxos–Taormina.