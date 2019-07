Via Atenea, Ztl anche durante le ore serali: ecco quando

Via Atenea, dopo le pressanti richieste di alcuni dei commercianti (certamente quelli che hanno attività di ristorazione), che lamentavano il dover convivere con il traffico veicolare fino a notte fonda, il Comune ha deciso di intervenire sulla Ztl del “salotto cittadino” ampliandola anche se solo per le ore serali.

In particolare, dal 10 luglio e dal 15 settembre secondo l’ordinanza emessa oggi su richiesta dell’assessore alla Viabilità Gabriella Battaglia, la “via maestra” sarà chiusa dalle 17 alle 24 dal lunedì al giovedì e dalle 17 alle 2 di notte il sabato e la domenica, con gli orari mattutini che rimarranno inalterati. Questo in controtendenza con quanto fatto negli anni passati, quando invece si puntò anche ad una chiusura della via Atenea ad ora di pranzo. Si disse che lo scopo era agevolare le attività commerciali, le quali però in larga parte protestarono con estrema forza contro la decisione presa, tanto da spingere il Comune a riformarla.